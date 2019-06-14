ترامب يناقش هاتفيا مع رئيس وزراء اليابان الوضع المتوتر في الخليج

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان، والوضع في منطقة الخليج، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

وزار، آبي الذي التقى الأربعاء الماضي الرئيس الإيراني حسن روحاني، طهران في أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ الثورة الإسلامية في 1979.

وجاءت زيارة آبي لإيران بعد أقل من شهر من استقبال العاصمة اليابانية طوكيو وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ثم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحقا.

وأتت زيارة آبي وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، مما يثير مخاوف من تفجر الوضع في الخليج، وقلق على مستقبل الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني المبرم في فيينا عام 2015، بعد انسحاب واشنطن الأحادي منه في مايو الماضي.