رواتب تصل لـ5 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل"، النشرة الأسبوعية لتوظيف للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل وفوق متوسط، في مجال "المطاعم، السياحة، المبيعات، والتسويق"، برواتب تبدأ من 1200 جنيه حتى 5000 جنيه.

وجاءت الوظائف بحسب المجالات كالآتي:

أولًا: مجال المبيعات والتسويق

المحافظات المتاحة بها "القاهرة الكبرى، الإسكندرية، سوهاج، طنطا، المنصورة، والمنيا".

- كبرى شركات الاتصالات بمصر تطلب للتعيين خدمة عملاء ودعم فني

الشروط:

- بدون خبرة.

- السن لا يزيد على 38 سنة.

- شرط اللغة الإنجليزية لا يقل عن جيد.

الرواتب تبدأ من 2800 إلى 3500 جنيه.

للتقديم، يتم ملء الاستمارة من هنــــــا.

- "Abudawood Distribution Company" شركة أبوداوود وكيل شركات عالمية مثل "بروكتل أند جامبل"، "أمريكانا"، وتعمل في مجال التوزيع تطلب الوظائف التالية:

1- سائق "رخصة مهنية ثالثة أو ثانية أو أولى" في المريوطية هرم، ومدينة نصر ويشترط، مؤهل أو بدون مؤهل، رخصة مهنية أولى أو ثانية أو ثالثة، حد أقصى للسن 40 عامًا، ذكور فقط، المرتب 3200 جنيه مع بدلات، فضلًا عن حوافز، تأمين صحي، تأمين اجتماعي، تأمين على الحياة، تأمين طبي.

2- مندوبين مبيعات في المريوطية ومدينة نصر، حيث يوجد وسيلة مواصلات خاصة بالشركة لنقل الموظفين من وإلى فرع الشركة، الراتب 4 آلاف جنيه مع بدلات شهرية، تأمين اجتماعي، تأمين على الحياة، تأمين طبي متميز، مكافأت سنوية، زيادات سنوية، السن من 18 إلى 40 عامًا.

وللتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة من هنـــــا.

2) شركة كونكرد من أكبر شركات العقارات تطلب للتعين:

مبيعات داخل الشركة "عقارات"

الشروط:

- خريجين مؤهل عالِ.

- ذكور وإناث.

- إجادة الإنجليزية.

- بالنسبة للذكور يشترط وجود سيارة.

- راتب مجزي جدا يتحدد بالمقابلة + العمولات.

للتقدم للوظيفة، يتم إرسال السيرة الذاتية على Masrcv@outlook.com.

Right foods company شركة صناعات غذائية تطلب للتعين في الهرم ومدينة نصر مندوب مبيعات بالشروط الآتية:

- مؤهل عالي ومتوسط.

- خبرة أو بدون خبرة.

- حد أقصى للسن 35 سنة.

- ذكور فقط.

- الراتب 2000 جنيه ويزيد بحسب الخبرة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات اجتماعية بالحد الأقصى.

- تأمين طبي.

- خط موبايل.

وللتقدم يرجى ملىء الاستمارة من هنـــــا.

ثانيًا: وظائف للمؤهلات العليا

المحافظات المتاح بها وظائف: القاهرة الكبرى – المحلة - الإسكندرية

- شركة معارض رنين تطلب للتعين

1- مدير فرع

2- مدير تشغيل "مدير منطقة"

وتتمثل الشروط في الآتي:

- خريجين مؤهل عال.

- خبرة في مجال الرتيل يفضل الأدوات المنزلية.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 40 سنة.

تتضمن مميزات الوظيفة ما يلي:

- الراتب بحسب الخبرة.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

للتقدم للوظائف، يتم إرسال السيرة الذاتية على

Masrcv@outlook.com

ثالثًا: وظائف للمؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل وفوق المتوسط

المحافظات المتاح بها وظائف: "القاهرة الكبرى، السويس، الشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية، وشرم الشيخ".

- "جو بلاس" للخدمات اللوجستية تطلب للتعيين:

مندوب داخل وحدات المرور (المساعدة في الفحص الفني ولصق باركود للمركبات والسيارات داخل المرور لتعريفها في كمائن في الطرق العامة، ممثل لشركة جوبلاس داخل وحدات المرور)،في السويس - بورسعيد - الإسماعيلية بالشروط الآتية:

مؤهل متوسط وعالي، ذكور فقط، حد أقصى للسن 40 سنة، المرتب: 1400 جنيه وتأمينات، مواعيد العمل من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا، وعقود سنوية.

وللتقدم للوظائف يرجى ملىء الاستمارة من هنــــا.

- شركة كوكاكولا تطلب للتعيين الفوري سائقين بمحافظة الجيزة بالشروط الآتية:

المؤهل "عالي – فوق متوسط - متوسط"، موقف نهائي من التجنيد "إعفاء – أدى الخدمة العسكرية"، يحمل رخصة قيادة مهنية.

وتمنح الشركة أجور وحوافز حسب الخبرة والكفاءة، كما تقوم بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية والصحية.

وللتقدم للوظيفة يرجى ملىء الاستمارة من هنــــا.

رابعًا: وظائف بمجال السياحة والمطاعم في القاهرة الكبرى

- سلسلة مطاعم أمريكانا تطلب للتعيين الفوري عضو فريق بمطاعم "هارديز وكنتاكي" بمدينة الرحاب بالقاهرة.

الشروط: مؤهلات عليا ومتوسطة، وألا يزيد السن عن 30 عامًا، الراتب 2000 جنيه، فضلًا عن 200 جنيه بدل مواصلات، وتوفير سكن ووجبة، وتوفير 5 أيام إجازة شهريًا.

وللتقدم للوظيفة يرجى ملىء الاستمارة من هنــــا.

- جود كافيه وان يطلب للتعيين:

1- ويتر "مضيف صالة".

2- شيفات سخن.

3- بارستا.

4- ستيورد.

الشروط:

- دبلوم صنايع.

- مؤهل متوسط.

- خريجين.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 سنة.

الراتب: 2200 صافي + حوافز "للوظيفة الأولى".

الراتب: ابتداء من 2500 و3000 حتى 3500 حسب الخبرة "للوظيفة الثانية".

الراتب: 2500 صافى + حوافز "للوظيفة الثالثة".

الراتب: 2400 جنيه "للوظيفة الرابعة".

للتقدم ملء الاستمارة من هنـــــا.

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