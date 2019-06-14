ألقى الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت عنوان "شهادة النبي لأصحابه وبيان فضلهم والدروس المستفادة من ذلك"، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، والشيخ إسماعيل الراوي، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، ولفيف من القيادات الدينية بوزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفي بداية خطبته، أكد وزير الأوقاف، أن سيناء أرض آمنة مباركة، وأن المتدبر لكتاب الله يدرك رفعة مكانة أصحاب النبي، وعلو منزلتهم، وعظيم فضلهم، فهم الذين رضي الله عنهم، وشهد لهم بصدق الإيمان، حيث يقول الحق سبحانه: "لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قريبا"، لهذا كان الحديث اليوم حديث خاص؛ لأنه عن السادة الكبار أبى بكر، وعمر، وعثمان، وعلي وحمزة، ومصعب، ومعاذ بن جبل، وعبدالله بن مسعود، وابن عباس، وسعد بن معاذ، وغيرهم من صحابته.

وفي ختام خطبته، أكد الوزير أن الحديث عن مكانة أصحاب رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، وبيان فضلهم يعزز دور القدوة الحسنة جلدى شبابنا، فإن للتربية بالقدوة أثرًا بالغًا في ترسيخ منظومة القيم النبيلة والأخلاق العالية والسلوكيات الإيجابيّة في المجتمع بصفة عامة ، ولدى النشء والشباب بصفة خاصة، وعلى شبابنا أن يتمسك بالفكر الوسطي المعتدل النابع من فهم أصحاب رسول الله "صلى الله عليه وسلم" الصحيح للإسلام، وأن نستلهم من سيرتهم روح التضحية والعطاء لصناعة الحضارة وعمارة هذا الكون.