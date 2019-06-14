أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قرارا بتشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم مكونة من مدير بإدارة المتابعة بديوان المديرية، كبير باحثين قانونين بإدارة الشئون القانونية بديوان المديرية، موجه مالي وإداري بديوان المديرية، موجه عام رياض الأطفال بالمديرية، تختص بالتأكد من مدى تطبيق القواعد والقرارات والتعليمات الصادرة بشأن القبول برياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات.

وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، "تختص اللجنة بالتأكد من سلامة إجراءات التحويلات وفحص المستندات من وإلى المدارس بشرط مناظرة سن القبول بالمحافظة في ذات العام الدراسي، تحقيق الشفافية والمساواة بمعايير واحدة تطبق على الجميع دون استثناءات".