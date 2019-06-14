رئيس البرلمان الليبي: نرفض التدخلات الخارجية.. ومصيرنا يحدده الشعب

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن ليبيا دولة مستقلة منذ عام 1951، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري هو الذي يحدد اختصاصات الدولة وينظم عملية الوصول للسلطة.

وأضاف عقيلة، في تصريحات خاصة لقناة الغد، أن مصير ليبيا يحدده الشعب الليبي فقط دون غيره، موضحًا أنه يرفض التدخلات الخارجية في بلاده، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية وبعض الدول تتدخل في الشأن الليبي بهدف مصالحها فقط متجاهلة مصالح بلاده، موضحًا أنه طبقًا للدستور فإن حكومة عبد الله الثني هي التي مُنحت الثقة أدت اليمين الدستورية.

وأوضح صالح أن المحاكم الليبية حكمت بعدم شرعية حكومة فايز السراج، موضحًا أن الشرعية يجب أن تُستمد من الشعب وليس من الخارج.