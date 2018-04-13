البرلمان الليبي ينفي تعيين رئيس الأركان قائدا للجيش بدلا من حفتر

نفى عبد الحميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، المنشور الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين الفريق عبد الرازق الناظوري، قائدًا عامًا للجيش الليبي، خلفًا للمشير خلفية حفتر، وفق تصريحه.

وقال الصافي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن المشير حفتر هو القائد العام للقوات المسلحة الليبية ويتمتع بصحة جيدة، موضحًا أن "المنشور المكذوب هدفه خلق بلبلة لدى أبناء الشعب الليبي".

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان أن المستشار عقيلة صالح، القائد الأعلى للقوات المسلحة يطالب وسائل الإعلام، بتحري الدقة في الفترة العصيبة التي يعيشها الوطن خصوصًا فيما يخص قادة القوات المسلحة التي تحارب الإرهاب وتنتصر للشعب من هؤلاء الخونة المجرمين.