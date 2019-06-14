أكد الدكتور أمير طاهر الشيخ، ممثل هيئة الرقابة الإدارية، في ثاني جلسات المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، أهمية إطلاق منصة "science hub" والتي تهدف لالتقاء الباحثين والمراكز البحثية والشركات الناشئة خاصة في الدول الأفريقية لتفعيل التعارف فيما بينهم وتبادل الخبرات.

وقال الشيخ إن المنصة ستتيح خدماتها على مستوى القارة الأفريقية، كما تتيح لجميع المستخدمين التسجيل فيها عقب وضع بياناتهم وتخصصاتهم العملية والتكنولوجية، وربطهم بالأشخاص أصحاب الاهتمامات المشتركة لمساعدتهم على تحقيق التعاون والتطوير في المجالات المختلفة.

وأضاف أن المنصة الجديدة تمثل منظومة إلكترونية تستطيع أن تستهدف توفير نقطة انطلاق جديدة وتوجيه البحث العلمي لسد العجز في المجالات ذات الأهمية الصناعية، وهي تعد بمثابه مركزا للاتقاء بين المهارات.

ولفت الدكتور أمير طاهر إلى أن المنصة تشبه منصات التواصل الاجتماعي لكنها مختلفة عنها تماما، وتساهم في الربط والتنسيق بين الأشخاص من الباحثين والجهات التموينية والمؤسسات المختلفة، وتوفر بيئة مناسبة للتواصل التكنولوجي والفكري بين الأشخاص.

وأكد أن المنصة سهلة الاستخدام وتستخدم أكواد مناسبة مع جميع دول العالم، موضحا أن التخطيط التكنولوجي للقارة الأفريقية لن يتم إلا من خلال معرفة الموارد والجهات البحثية المتاحة وبالتالي نستطيع أن نخرج من دائرة الشعارات.

وأوضح أن المنصة سوف تساهم في تداول المعرفة بشكل لا مركزي، وللتواصل مع الباحثين من نفس التخصص وتخصصات أخرى، وتطبيق المعرفة طبقا لاحتياجات السوق.

وأضاف الشيخ أن المنصة تعمل على رفع بصمة المعرفة وإدارتها، والتكامل بين المجموعات، الوصول إلى الكفاءات المتاحة وتطوير المنتجات والخدمات، والانتشار والتسويق ولتكوين فرق عمل محترفة، وهي بذلك تساهم في تحقيق التكامل التكنولوجي للوصول لتنمية حقيقية.