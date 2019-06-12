قال اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الادارية، إن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي التي صرح بها في العديد من المحافل الدولية، بأن قارة إفريفيا تحتاج إلى المزيد من الجهود المستدامة، تُرجمت إلى مقترح في القمة الثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في يناير 2018، لاستضافة هذا المنتدى، الأول من نوعه في قارة أفريقيا.

وأضاف سيف الدين، خلال كلمته في المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المشاركين في المؤتمر يسعون إلى العمل الجاد والتعاون المشترك في القضاء على الفساد، حيث تتطلب المزيد من الإجراءات الرادعة للقضاء عليه والوقاية منه.

وتابع بأن الفترة السابقة شهدت توقيع الكثير من البروتوكولات بين الهيئة ونظيراتها في الدول الأفريقية وبعض دول العالم الأخرى والمنظمات الدولية المعنية بالفساد، موضحا أن الرئيس السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية، إضافة إلى تفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التي تتبع لهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا دعمه للممارسات الإقليمية والدولية لتعزيز إجراءات الشفافية والنزاهة.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق منظومة الابتكار والعلوم التكنولوجية، حتى تكون ملتقى لكل الباحثين في مصر والعالم، حتى تلتقي المهارات والفرص، مشيرًا إلى أنه لا سبيل إلى التقدم والتطور إلا الاستغلال الجيد لكل الموارد الاقتصادية مع اتخاذ كل التدابير اللازمة والأنشطة الوقائية في مجال مكافحة الفساد.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين.

ويُعقد المنتدى بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير العام الماضي 2018 خلال مشاركته في القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك حسبما أوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويمثل المنتدى ملتقى مستدامًا للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد؛ تفعيلًا للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي في هذا المجال.