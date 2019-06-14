تعمل محافظة القاهرة خلال الفترة الأخيرة على تطوير المناطق المحيطة بأماكن إقامة المباريات والوفود المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، وذلك تزامنًا لاستضافة مباريات البطولة الأفريقية الكبيرة.

ونظرًا لتوافد مشجعي الدول المشاركة بالبطولة على مصر لحضور المباريات، تستعرض "الوطن" أبرز فناق القاهرة التي يمكنها استضافة الجمهور على النحو التالي:

Mondy Pyramids View

ويبلغ متوسط الإقامة لليلة 134 جنيهًا، حيث يطل على الأهرامات وعلى بعد أقل من كيلومتر واحد من تمثال أبو الهول الكبير وعلى مسافة 1.8 كم من أهرامات الجيزة، وتتميز بكازينو وحديقة.

فندق لوتس

وتبلغ متوسط الإقامة لليلة بالفندق 250 جنيهًا، حيث يقع الفندق بأحد الشوارع الرئيسية بميدان طلعت حرب في وسط البلد.

New Marina Hostel

كما يبلغ متوسط إقامة الليلة بالفندق 251 جنيهًا، حيث يقع الفندق في وسط مدينة القاهرة على بعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام من المتحف المصري ونهر النيل ويتميز بخدمة الواي فاي مجانًا في جميع أنحاء الفندق، كما يقع على بعد 200 متر من ميدان التحرير وعلى بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من محطة القطار.

Nile Plaza Hostel

ويبلغ متوسط سعر الليلة بالفندق 256 جنيهًا، ويقع الفندق على بعد 1.4 كيلومتر من خان الخليلي وعلى بعد 1.5 كيلومتر من ميدان التحرير ويوفر الدراجات مجاناً وحديقة واستراحة مشتركة وخدمة الواي فاي مجاناً، كما يوفر مكان الإقامة هذا خدمة الغرف، كما يوفر للضيوف تراسًا.

City Hotel

كما يبلغ متوسط سعر الإقامة لليلة بالفندق 385 جنيهًا، ويقع في وسط مدينة القاهرة وعلى بعد أقل من دقيقة واحدة سيرًا على الأقدام من المتحف المصري وميدان التحرير، وبالإضافة إلى ذلك، تقع المطاعم مثل دجاج كنتاكي ومطعم فلفلة الشرقي والعديد من البنوك والسفارات ومحطات المترو على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام.

Cairo Hotel

ويبلغ متوسط سعر الليلة بالفندق 453 جنيهًا، ويقع على بعد 2.3 كيلومتر من برج القاهرة، ويوفر أماكن إقامة مع حديقة وموقف خاص للسيارات وصالة مشتركة وتراس، وتشتمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا على مطعم ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة ومكتب للجولات السياحية وخدمة الواي فاي المجانية، كما يوفر مكان الإقامة خدمة الغرف وصراف آلي وخدمة تحويل العملات للضيوف.

Nile View

ويبلغ متوسط الليلة بالفندق 1339 جنيهًا، يقع في الزمالك، على بعد 2.2 كيلومتر من ميدان التحرير، ويضم تكييف هواء ومسبح خارجي، كما تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطعم ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الغرف، بالإضافة إلى خدمة الواي مجاناً، فيما يوفر هذا الفندق نادي للأطفال وخدمة الكونسيرج وخدمة تحويل العملات للضيوف.

فندق وبرج سونستا القاهرة

كما يبلغ متوسط إقامة الليلة بالفندق 1257 جنيهًا، ويقع في منطقة مدينة نصر السكنية، وعلى بعد 10 دقائق بالسيارة من المطار ويضم 5 مطاعم، ويتميز بمسبح خارجي وتراس للتشمس، كما تتميز جميع الغرف الواسعة والمكيفة في الفندق بديكور أنيق، وتحتوي الغرف على تلفزيون مع قنوات فضائية وميني بار، وتتمتع جميع الغرف بخدمة الواي فاي المجانية.

فندق البارون هليوبوليس

متوسط سعر الليلة بالفندق تبلغ 778 جنيهًا، ويقع فندق البارون في هليوبوليس ويوفر غرف مكيفة الهواء مع تلفزيون بقنوات فضائية، ويضم الفندق مطعم أنيق مع إطلالات بانورامية على قصر البارون إمبان، كما يقع مطار القاهرة الدولي على بعد 12 كيلومترًا فقط.

Rehana Plaza Hotel

ويصل متوسط الإقامة لليلة بالفندق 709 جنيهًا، ويبعد الفندق مسافة 9 كيلومتر من مول سيتي ستارز، ويوفر تسجيل الوصول والمغادرة السريع وغرف لغير المدخنين ومسبح خارجي وخدمة الواي فاي المجانية وحديقة، كما يضم مكان الإقامة هذا مطعم وصالة مشتركة، بالإضافة إلى مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة الغرف وخدمة تخزين الأمتعة للضيوف.