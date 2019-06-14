قررت نيابة العمرانية والطالبية، تحت إشراف المستشار محمد حسن المحامى العام الاول لنيابة العمرانية والطالبية، حبس ضابط مرور فيصل المزيف لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت النيابة تحت رئاسة المستشار هشام حاتم رئيس النيابة الكلية عدة اتهامات للشاب منتحل صفة الضابط، تتمثل في انتحاله صفة وظيفة عمومية، وإحراز سلاح ناري، وباشر التحقيقات مع المتهم إبراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية وأمجد الحناوي وكيل أول النيابة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكانت مباحث الجيزة، بالتنسيق من الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد تمكنت من ضبط هذا الشاب الذي انتحل صفة ضابط شرطة بمرور الجيزة، خلال تنظيمه حركة المرور في شارع فيصل، بعد أن حاول الهرب من قوة الشرطة.

وقال الشاب، أثناء استجوابه، إنه نزل إلى الشارع من أجل تسيير حركة المرور، موضحا "كنت بمشي الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا كده".

وأكد الشاب الذي يحمل طبنجة صوت، أنه ينتمي لعائلة ثرية وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عدد كبير من أهله ضباطا، وأكان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، قائلا :"كان نفسي أبقى ظابط شرطة". تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.