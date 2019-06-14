أصيب 6 أشخاص، بينهم 4 من عائلة واحدة، وطفلان، إثر وقوع حادثي تصادم منفصلين بين سيارتين ملاكي، ودراجة بخارية و"توك توك"، على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز إدكو، وطريق فرعى بمركز الدلنجات فى البحيرة.

تلقي اللواء جمال القمري، مدير الأمن، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز إدكو.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وهم أسامة رجب عبدالعزيز، 42 سنة، ونادية أحمد عبد الرحمن، 37 سنة، ونجليهما "نورين" 7 سنوات، و"محمد"، فنقلتهم الإسعاف إلى مستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وفى مركز الدلنجات، أصيب طفلان بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث سير إثر اصطدام دراجة بخارية بـ"توك توك" على طريق فرعي.

أسفر الحادث عن إصابة محمد ياسر محمد، 14 سنة، بجرح قطعى بالوجه كدمة بالرأس واشتباه نزيف بالمخ، وتم تحويله لمستشفى دمنهور التعليمى، لعمل أشعة ثم الرجوع مرة أخرى لمستشفى الدلنجات، وأحمد على عبدالمعطى، 16 سنة، بجروح متفرقة بالوجه وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة.

وحرر محضران بالحادثين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.