إنشاء حساب على GoFundMe لجمع التبرعات اللازمة لعلاج شهدي سرور

في أحدث تطورات للأزمة الصحية لشهدي نجل الشاعر نجيب سرور، قام أحد أصدقاء الأسرة بتدشين حساب للتمويل الجماعي، على موقع GoFundMe لتسهيل عملية جمع تبرعات لتغطية نفقات تمريض وعلاج "شهدي" الذي يتلقى العلاج من مرض سرطان الرئة في أحد مستشفيات الهند.

ونشر فريد نجيب سرور رابط الحساب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الجتماعي "فيس بوك"، وبدأ المتبرعون حول العالم في تقديم الدعم والتبرع للمساهمة في جمع التكاليف اللازمة للعلاج والتي تقدر قيمتها بـ500 ألف دولار أمريكي.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قد أبدت استعدادها للمساعدة في نقل "شهدي" إلى مصر لعلاجه، في المركز الطبي العالمي، ولكن الأسرة والتقارير الطبية قالت إن هناك خطورة كبيرة في نقله بطائرة ليست مجهزة طبيا، خصوصا مع عدم وجود طيران مباشر إلى القاهرة.

رابط الحساب:

https://www.gofundme.com/medical-care-for-shohdy-naguib-surur?fbclid=IwAR3OCmsmpWR0Hn5uz7K31IQ1xqLT7YnGG2VFDYT-VT0iwd_Y1Lop_Z1vcew