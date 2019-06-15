"المالية": التحول الرقمي يعود بالنفع على المواطن والدولة

قال الدكتور محمد إبراهيم رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إن التحول الرقمي له مزايا عديدة تعود بالنفع على المواطن والدولة والقطاع المصرفي، حيث يرفع أداء وزارة المالية والموزانة العامة للدولة من خلال الربط الإلكتروني بين الحكومة والمالية والقطاع المصرفي، فضلا عن ضم الاقتصاد الرسمي لغير الرسمي بما يوفر الأموال ويعود بالنفع على المواطن.

وأضاف "إبراهيم" في تصريحات لـ"راديو مصر"، أن عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى تصب في مصلحة المواطنين والدولة معا، حيث أنها توفر الكثير من وقت المواطنين الذين كانو يتنقلون من شباك لأخر لقضاء المصلحة الخاصة بهم، كما يوفر عليهم الوقت والجهد والانتظار والتعامل مع الموظفين بما يسهم في القضاء على الرشوة والفساد.

وتابع"إبراهيم" أنها تؤدى أيضا إلى السرعة في تحصيل إيرادات الدولة، وتوفر مبالغ كبيرة في طباعة الأوراق النقدية وإطالة العمر الافتراضي لتداولها في السوق، وتوفر الوقت للحكومة في تسوية التعاملات المالية، وتوفير تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزي.