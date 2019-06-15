استمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن"، نستعرض سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 15 يونيو الحالي، وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.44 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وسجل الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.45 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.45 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.44 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.43 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.