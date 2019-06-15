لقي 3 أطفال مصرعهم، وأصيب والديهما، اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي السريع في البحيرة، بعد أن صدمتها سيارة نقل وفر قائدها بها هاربا، مما تسبب في انقلاب السيارة على جانب الطريق.

وأخطر اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، من مركز شرطة إيتاي البارود، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي السريع، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع حادث انقلاب ملاكي تحمل أرقام 7618، قيادة محمد عبد المؤمن حسن 40 سنة مقيم بالقليوبية، على الطريق الزراعي، بعد أن صدمته سيارة نقل وفر قائدها بها هاربا، مما تسبب في انقلاب السيارة على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة، وزوجته رشا زغلول عطية 35 سنة، ومصرع أطفالهما الثلاثة يوسف أسامة محمد عبد المؤمن 10 سنوات، وشقيقيه خالد أسامة محمد عبد المؤمن 8 سنوات، وعبدالرحمن أسامة محمد عبد المؤمن 10 سنوات.

وجرى الجثث لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، والمصابين لذات المستشفى لاتخاذ العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.