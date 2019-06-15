تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المدينة الرياضية بالسويس بحضور اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ "شعراوي" الزيارة بتفقد المركز الطبي الرياضي والصالة المغطاة وستاد السويس كما تفقد المقصورة الرئيسية والمركز الصحفي والإعلامي للصحفيين وقاعة استراحة الvip ، والعيادة الطبية،جاء ذلك خلال جولة وزير التنمية المحلية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما تفقد الوزير غرفة المراقبة والتحكم بالاستاد وغرف اللاعبين والحكام لتوفير كافة وسائل الراحة لهم.

واستمع شعراوي إلى شرح من وكيل وزارة الصحة حول توفير كافة الإمكانيات الطبية والصحية اللازمة لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية.