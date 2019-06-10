تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مجمع تقديم خدمات المعالجة للتخلص من القمامة بمدينة 15 مايو في القاهرة التابع للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو"، بحضور الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور هشام شريف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة والشركة، وشارك في الزيارة رئيس مجلس أمناء مدينة 15 مايو وعدد من أعضاء المجلس عن السكان.

وخلال الزيارة استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من الدكتور هشام شريف وعدد من المهندسين العاملين بالشركة، عن مراحل تشغيل عملية إدارة المخلفات البلدية الصلبة التي تتم في المجمع، إذ يعمل بطاقة 2500 طن إلى 3 آلاف طن في اليوم، وتتضمن مراحل التشغيل عمليات الفرز والتدوير للمخلفات، وصولا إلى الكومبوست ووقود المرفوضات RDF، وكذا إدارة عملية الدفن الصحي للمرفوضات.

كما تفقد اللواء شعراوي وقيادات الشركة والوزارة، مراحل منظومة الفرز وإنتاج السماد العضوي ومعمل مراقبة الجودة للسماد والـRDF، وإنتاج بدائل الوقود، واختتم الوزير الجولة التفقدية في المجمع بزيارة منظومة الدفن الصحي للمخلفات.

واستمع وزير التنمية المحلية، خلال الزيارة إلى مجموعة من شكاوى المواطنين من سكان مدينة 15 مايو، والتي نقلها رئيس مجلس الأمناء، وعلى رأسها تضرر الأهالي من أحد مصانع المخلفات الطبية بالمنطقة، والذي يسبب بعض الانبعاثات والروائح الكريهة.

وتعهد شعراوي بدراسة وضع المصنع وحل المشكلة خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كما شدد على ضرورة اهتمام الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو"، بالمشاركة المجتمعية بمدينة 15 مايو والتفاعل بصورة مستمرة مع مطالب المواطنين من سكان المنطقة المجاورة لمجمع المخلفات، خاصة فيما يخص إقامة بعض المشروعات الخدمية للمواطنين، وبينها أعمال التجميل والنظافة بالمدينة.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أهمية الاستمرار في التزام مسؤولي المجمع بالضوابط والاشتراطات البيئة والصحية لمنظومة العمل، مؤكدا أهمية دور شركات القطاع الخاص العاملة في مجال القمامة في نجاح المنظومة الجديدة، لتدوير المخلفات البلدية والصلبة وضمان استدامتها.

وشدد شعراوي على أهمية توفير شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المخلفات، برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذا المجال من الإدارة المحلية، موضحا أنّ الوزارة تدعم المبادرات المجتمعية، خاصة التي ينفذها الشباب للمساعدة في حل مشكلة القمامة بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية إنّ الحكومة تسعى إلى رفع معدلات نظافة الشارع، خاصة في الأماكن الأكثر تكدسا بالسكان في المحافظات المختلفة، ليشعر المواطن بتحسن ملموس فيما يخص مشكلة القمامة في وقت سريع، مشيرا إلى أنّ الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تهتم بتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين في المحافظات، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وأكد شعراوي أنّ وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية، تسعى إلى الوصول لمنظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع الشركاء، لإحداث نقلة حضارية كبيرة في الشارع المصري خلال فترة قصيرة.

وتأتي زيارة وزير التنمية المحلية للمجمع، في إطار الاستعداد لدخول منظومة المخلفات الجديدة في القاهرة حيز التنفيذ، إذ تمثل نسبة المخلفات بها 23.7% من إجمالي محافظات الجمهورية.

يذكر أنّ الشركة المصرية لتدوير المخلفات "إيكارو" متعاقدة مع محافظة القاهرة منذ العام 2004، للتخلص من المخلفات البلدية من المنطقة الجنوبية للمحافظة.