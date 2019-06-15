قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتفقد أعمال إنشاء موقف أبو حاكم الجديد بمدينة الزقازيق، والبديل لموقف أبو حسين، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصف وتجهيز الموقف لاستقبال سيارات الأجرة لنقل المواطنين لقراهم المختلفة، مشدداً على سرعة الانتهاء من تركيب التندات واللوحات الإرشادية للتيسير على المسافرين.

وأعطى المحافظ، توجيهات لمدير إدارة المرور، بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للمواقف بإحكام الرقابة والسيطرة على سيارات الموقف، وإلزام أصحاب السيارات بالموقف الجديد، وعدم السماح بتواجد سيارات خارج الموقف، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

كما قام محافظ الشرقية وبرفقته اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، ومحمد الصافي رئيس مركز الزقازيق، بتفقد موقف أبو حسين، ووضع التصور الأمثل للاستفادة من المكان وتوسعته لخلق محور مروري جديد باتجاه المعهد الديني، ليساهم بشكل كبير في فك الاختناقات المرورية بتلك المنطقة الحيوية، ويخلق السيولة المرورية المطلوبة، لتوفير الوقت والجهد على المسافرين.

وكانت محافظة الشرقية قد حصلت على موافقة الإدارة المركزية للموارد المائية والري لتغطية ترعة كفر أبو حاكم، لتبدأ أعمال الرصف والتجهيز لإقامة موقف جديد بديلاً عن موقف أبو حسين، لفك الاختناقات المرورية في تلك المنطقة، ولمنع تكدس السيارات بها، ولتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة الزقازيق.