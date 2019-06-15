ألقت طالبة بنفسها من الطابق الثاني بسبب امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة بمدرسة خالد ابن الوليد بمدينة الغردقة، وأسفر الحادث عن إصابتها بجروح وكسور وسحجات، وتم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام.

وقالت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة قد تلقت اخطارا من لجنة مدرسة خالد ابن الوليد بمدينة الغردقة، بإلقاء طالبة بنفسها من الدور الثاني بعد خروجها من امتحان الاستاتيكا، وتم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام.

كانت قد تلقت هيئة إسعاف البحرالأحمر استغاثة من لجنة مدرسة خالد ابن الوليد بالغردقة، بإقدام طالبة على إلقاء نفسها من الطابق الثاني، وتم نقلها بسيارة إسعاف، وتبين إصابتها باشتباه بكسور وسحجات.