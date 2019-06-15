أدى، صباح اليوم، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الشعبة العلمية "الرياضيات" امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019، في الرياضيات التطبيقية بإجمالي 117 ألفاً و331 طالبا وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك في إدارات القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، و"نجع حمادي" بقنا، و"بيلا" بكفر الشيخ، و"طوخ" بالقلييوبية، و"أسوان"، بأسوان، وجرى تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان اليوم في مادة الجغرافيا "ورقة أولى" بإجمالي 192 طالبا وطالبة أمام 23 لجنة على مستوى الجمهورية، وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس "STEM" الامتحان اليوم في اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الأجنبية الثانية"، بإجمالي 365 طالبا وطالبة وفي مقاييس المفاهيم في اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 365 طالبا وطالبة.

جدير بالذكر أن يوم الاثنين الموافق 17-6-2019 يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "رياضيات" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي 117 ألفاً و331 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي 269 ألفاً و104 طلاب، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 255 ألفاً و194 طالبا وطالبة.