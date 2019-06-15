أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن معدلات التنفيذ في أعمال تطوير استاد السويس الرياضي وكافة المنشآت الرياضية والصحية والثقافية والسياحية والترفيهية بالسويس تعد بمثابة إنجاز حقيقي وذلك ضمن استعدادات المحافظة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشار شعراوي إلى أن ما تحقق في 3 أشهر على أرض الواقع بالسويس وكافة المحافظات المستضيفة للبطولة تنفذه بعض الدول في 3 سنوات وذلك بفضل التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في تصريحات وزير التنمية المحلية خلال زيارته اليوم السبت، للسويس يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء محمد جاد، مدير الأمن، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف شعراوي أنه زار استاد السويس الرياضي في شهر فبراير الماضي مع رئيس الوزراء، واليوم بعد الانتهاء من أعمال التطوير تغيرت الصورة بداية من أرضية الملعب وغرف اللاعبين والعيادات الطبية التي جرى تجهيزها على أعلى مستوى، فضلا عن التجهيزات الأمنية وكاميرات المراقبة والمستوى الأمني بجانب تطوير المنطقة المحيطة بالإستاد من الخارج.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مصر نالت حق تنظيم البطولة في وقت قياسي، وتحملت الدولة ذلك العبء، بعد سحب البطولة من احدي الدول والتي لم تنفذ أي تجهيزات خلال عامين ونصف، وكانت فرصة لمصر بعد ثقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم والدول الافريقية المشاركة.

وأوضح شعراوي، أن استاد السويس جاهز لاستقبال المنتخبات الأربعة، وهناك بعض الملاحظات والرتوش الفنية الصغيرة والتي سيتم الانتهاء منها خلال أيام قليلة، وتلافيها قبل وصول المنتخبات الافريقية للسويس.

وأضاف شعراوي أن السويس، سوف تستضيف 4 منتخبات قوية في البطولة وبلا شك سيحضر مبارياتها عدد كبير من الجمهور، لذلك فسيتم مراعاة توفير أماكن ترفيهية للجمهور.

وأكد " شعراوي" أن ما شهدته المنشآت الرياضية والاستادات في المحافظات المستضيفة للبطولة من تطوير يستهدف في المقام الأول تطوير البنية الأساسية، لان ما تطمح إليه مصر هو تنظيم أكبر البطولات الرياضية في العالم.

وقال وزير التنمية المحلية إن اللجنة المنظمة للبطولة تعمل على أكمل وجه، وهناك ثقة كبيرة في وعي المصريين، مضيفاً أنه تابع في السنوات الماضية عدة مباريات لمنتخب مصر في البطولة الافريقية، وشاهد وعي الجمهور وروح الولاء والانتماء لمصر، والحفاظ على المنشآت.

وأكد شعرواي إن المستهدف من البطولة أيضا تنمية روح الولاء والانتماء لمصر، واستغلال المحفل الرياضي لتنمية الانتماء عند الشباب وربطهم أكثر بمصر، معربا عن آماله أن يخرج الجماهير بصور أفضل ومرحلة جديدة من الولاء لوطنهم.

وأشاد شعراوى بالجهود التي تمت لتجهيز ستاد السويس ليكون في أبهي صورة لضمان ظهور مصر بالصورة اللائقة والمشرفة أمام العالم باعتبار تلك البطولة تعد أضخم حدث رياضي على مستوى القارة الأفريقية وتحظى بمتابعة دولية واسعة.