يترقب عشاق كرة القدم، انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل، وتقام مباريات المجموعة الرابعة التي تضم المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ونامبيا على استاد السلام.

وتستعرض "الوطن" مواصلات استاد السلام، كالتالي:

- يمكنك استقلال ميكروباص من السيدة عائشة لمدينة النهضة، ثم التوجه للاستاد سيرا على الأقدام، وسعر الأجرة 6 جنيهات.

- كما يمكنك من رمسيس استقلال ميكروباص لاستاد السلام في مدينة النهضة، وسعر الأجرة 5 جنيهات، ثم استقلال تاكسي أو السير للاستاد.

- من باب الشعرية يمكن استقلال ميكروباص لمدينة النهضة، بسعر 6 جنيهات، ثم استقلال تاكسي أو السير للاستاد.