قالت الدكتورة فرحة الشناوى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية: "سنطرق الأبواب في القرى وسننظم القوافل للتوعية ورفع شعار لا لختان الإناث في إطار الحملة التوعوية التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بجميع محافظات الجمهورية تحت عنوان شهر بدور للقضاء على تلك العادة السيئة".

وأضافت "الشناوي"، في تصريح صحفي، أن الغرض من الحملة هو إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق، خاصة بالقرى لأن بعض المواطنين مازالوا متمسكين بتلك العادة بحجة أنها تؤدى إلى عفة الفتاة وهذا غير صحيح بالمرة، فعلى العكس تعاني الفتيات من صدمة نفسية ومشاكل صحية في حياتها الزوجية بعد ذلك.

ووصفت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، عملية ختان الإناث أنها جريمة ضد إنسانية الفتاة وضد القانون.

وأشارت إلى أنهم سينظمون ماراثون للمشي، وآخر للدراجات، يبدأ من أمام مبنى محافظة الدقهلية، وحتى نادي جزيرة الورد، يتبعها ندوات توعوية بخلاف اللافتات والبنرات التي ترفع شعار "لا لختان الإناث"، وسيتم توزيع "تيشرتات" على المشاركين تحمل شعار الحملة للدعاية والتوعية.

وذكرت أن فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية نظم قافلتين بمركزي السنبلاوين وطلخا للتوعية ضد مخاطر ختان الإناث.