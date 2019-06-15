ضبطت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية 5 أشخاص بتهمة إدارة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض تسهيل الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وتمكنت القوات من ضبط أحد الأشخاص مقيم ببني سويف، لإدارته 5 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يستغلها في نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وبحوزته سماعتان صغيرتا الحجم، 10 بطاريات صغيرة الحجم، و12 ألف جنيه.

كما ضبطت أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية؛ لإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، بفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين، تتضمن صور خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

وألقي القبض على أحد الأشخاص بالجيزة؛ لإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، وبفحص جهاز لابتوب وهاتفي محمول بحوزته تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صورا خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

كما ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، لإنشائه مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صورا خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها، وكذا إدارته 8 مجموعات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي للغرض ذاته.

وضبط أحد الأشخاص بالبحيرة، لإنشائه مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صورا خاصة بامتحانات الثانوية العامة وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها، واتخذت الإجراءات القانونية.