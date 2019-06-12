نشرت إحدى صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نموذج أسئلة زاعمة أنَّه خاص بامتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة حاليًا ولمدة 3 ساعات.

وطالبت الصفحة أولياء الأمور، بـ"سرعة الاطلاع على الأسئلة وإجاباتها بغرض نقلها إلى الطلاب في اللجان الامتحانية".

وأكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه جارٍ تتبع الصفحة التي سربت نموذج الامتحان؛ للتأكد من مدى صحة النموذج ومطابقته للامتحان الأصلي من عدمه.

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتواصل مع الجهات المعنية لغلق الصفحة "المشبوهة"؛ التي تهدف للتأثير على نفسية الطلاب وأولياء الأمور.