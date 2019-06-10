انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من التحقيقات الخاصة بالطالبة "ر. ط. ح" في واقعة تصوير ونشر أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، يوم السبت الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي، في أثناء أدائها الامتحان ضمن طلاب الدمج، بالاتفاق مع المرافق لها "شقيقتها".

وقالت الوزارة، إنه في إطار حرصها على تحقيق الانضباط خلال أداء الامتحانات، أسفرت التحقيقات عن توقيع عدد من العقوبات على الطالبة، والمسؤولين عن اللجنة، كالتالي:

أولا: تم اتخاذ كل الإجراءات التأديبية والجنائية تجاه الطالبة وشقيقتها.

ثانيا: صدور قرار باستبدال المرافق للطالبة، بشخص آخر.

ثالثا: مجازاة "م. م. ب" رئيس اللجنة، بخصم ما يعادل أجر 15 يوما من راتبه، وذلك لتقاعسه عن أداء عمله، وإهماله في الإشراف والمتابعة على أعمال اللجنة، مما ترتب عليه وجود هاتف محمول بها في أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية.

مجازاة كل من "ط. م. خ" مراقب الدور، و"ع. أ. أ" ملاحظ اللجنة الفرعية، و"ع. ف. م" ملاحظ اللجنة الفرعية، بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبهم، مع حرمانهم من الاشتراك في أعمال الامتحانات مدة 5 سنوات.

وشددت الوزارة، على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات، بضوابطها، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث أن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني، إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام المقبل 2019/ 2020.