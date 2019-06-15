إحباط محاولة تهريب 627 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل بمطار برج العرب

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي اليوم السبت، محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل بحوزة راكب مصري قادم من دبي، وذلك بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

واشتبه رجال الجمارك في الراكب "ج. م. أ" مصري الجنسية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة "إير كايرو" رقم 812 القادمة من دبي، بعدما بدت عليه علامات القلق والارتباك.

وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعةX-RAY تبين وجود علب وأجسام متماثلة ومتشابهة الكثافة، ما استدعى تشكيل لجنة جمركية لفحص الأمتعة ذاتيا.

وكشفت اللجنة عن وجود 627 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل للعناية بالبشرة منشأ إيطالي مخبأة بحقائب الراكب بين طيات ملابسه، تقدر عنها تعويضات بقيمة 200 ألف و120 جنيه.

وقرر محمود فرغلي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 33 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.