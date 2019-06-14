نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الشيخ حسن خشبة، وكيل الوزارة، اليوم، قافلة دعوية كبرى إلى مساجد إدارة العامرية أول، تحت عنوان "شهادة النبي لأصحابه وبيان فضلهم والدروس المستفادة من ذلك".

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة، إن الله كما يصطفي لرسله من يشاء من عباده فإنه يختار لرسله من يصلح لصحبتهم والدفاع عن رسالتهم، والقيام بأداء هذه الرسالة بأمانة وتضحية وفداء، الحديث عن أصحاب النبي حديث عن الصفوة من البشر بعد الأنبياء والمرسلين.

وتابع: "جاء القرآن الكريم وجآءت السنة النبوية لتؤكد مكانة أصحاب النبي، لذا وجب علينا أن نحبهم وأن نوقرهم وأن نحفظ لهم مكانتهم وأن نقتدي بهم في حبهم لرسول الله ودفاعهم عن دين الله".