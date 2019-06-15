بعد 28 عاما من غنائها، أعاد الفنان عمرو دياب توزيع أغنيته "إفريقيا" بشكل جديد مع اللاعب محمد صلاح، لعرضها خلال بطولة أمم أفريقيا، لصالح إحدى شركات المحمول لدعم المنتخب الوطني، حيث ظهر صلاح في نهاية الأغنية.

الأغنية جرى عرضها خلال حفل افتتاح بطولة دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في مصر في الفترة من 20 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر عام 1991 وأحدثت حينها ضجة كبيرة بعد أن أهداها دياب إلى القارة السمراء.

ومثلت أغنية "إفريقيا" علامة في تاريخ أغاني المناسبات، وحققت شهرة كبيرة مكنتها من الاستمرار حتى الآن وقدمها "دياب" بثلاثة لغات، العربية والفرنسية والإنجليزية، وكان نصيب الكلمات العربية للأغنية للشاعر الراحل مجدي النجار، أما الكلمات الفرنسية فكتبتها الفنانة شيرين رضا، وكانت في ذلك التوقيت زوجة عمرو دياب، وكتب كلماتها الإنجليزية الملحن مودي الإمام.

ورغم أن الأغنية تحمل عنوان "إفريقيا" الا أنها اشتهرت بين الجمهور بأول كلمتين من مطلعها وهما "بالحب تجمعنا".

ولم تكن "إفريقيا" الأغنية الوطنية الوحيدة التي أطلقها دياب لدعم منتخب بلاده، بل أنه نجح في هذا اللون الغنائي، ولاقت أغنية "الفرحة الليلة" التي أطلقها احتفالاً بصعود المنتخب الوطني المصري لكأس العالم، بعد غياب 28 عامًا، وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وإنتاج "ناي".