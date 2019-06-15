قال عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه جرى استبعاد شركة المقاولات المنفذة لـ"لاند سكيب" الخاص بمشروع "دار مصر"، وذلك لتأخرها في تنفيذ المهام الموكلة لها، كما جرى الاستعانة بشركة أخرى منفذة، وتحديد إطار زمني لها. وجاء ذلك على خلفية، اعتراض بعض ساكني مشروع "دار مصر" الشروق، لعدم استكمال الـ"لاند سكيب" الخاص بالمشروع.

وأضاف الغيطي، أن كل ما تردد عن غياب الإنارة في المشروع غير صحيح، قائلا، إنه جرى تسليم المشروع كامل الإنارة والرصف والصرف والمياه والكهرباء، ولا يسلم أي مشروع تابع لوزارة الإسكان دون أن يكون مستوفى الشروط كافة.

"دار مصر" أحد مشروعات السكنية التابعة لوزارة الإسكان، ويعد مشروع فوق المتوسط، وتتميز واجهات المبان أنها من الرخام، ووجود أسانسير داخل العمارات، كما تحيط العمارات بلاند سكيب وبرجولات، وسور للمشروع.