أكد الشيخ إسماعيل الراوي، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، مشاركتها في أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية لعام 2019، بـ24 مدرسة علمية وقرآنية موزعة على جميع مدن المحافظة حسب الكثافة السكانية، إضافة إلى مركزين لإعداد محفظي القرآن الكريم.

وأوضح أن تلك المشاركة تهدف إلى تحصين النشء والشباب بالعلم النافع على أيدي شباب علماء وقراء وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى القوافل الدينية التي تجوب المحافظة من قرى ومدن وتجمعات بدوية ووديان، لتصحيح المفاهيم الخاطئة وغرس القيم الأخلاقية.

وأضاف، في بيان له، أن المديرية أقامت 4 دورات تدريبية، بناء على تعليمات الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، كالتالي:

الأولى: دورة "فقه الصيام" لجميع الأئمة على مستوى المديرية.

الثانية: دورة "فقه الحج" حضرها جميع الأئمة على مستوى المحافظة.

الثالثة: دورة "خطباء المكافأة" لمدة 5 أيام في "فقه الصلاة، فقه الصيام، فقه الحج، مفاهيم يجب أن تصحح، الفهم المقاصدي للسنة النبوية"، وتم الاختبار يوم 11 يونيو الجاري.

الرابعة: دورة "مكافحة الإدمان" بالتعاون والاشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لمجلس الوزراء.

وأشار "الراوي" إلى أنه بالنسبة للمسابقات القرآنية، كانت كالتالي:

1- تنظيم مسابقتين محليتين للتشجيع على حفظ القرآن الكريم، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تمثلتا في الآتي:

أ- مسابقة المولد النبوي الشريف.. وتقدم لها 1330 متسابقا، فاز منهم 450 بمكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه، علاوة على جوائز عينية قيمة.

ب- مسابقة ليلة القدر.. وتقدم لها 1550 متسابقا، فاز منهم 549 بمكافآت مالية قدرها 50 ألف جنيه، فيما تم مكافأة الفائز بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا، برحلة عمرة له ولوالدته.