كلف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، لجنة المنشأت الأيلة للسقوط لمعاينة عمارات الإيواء خلف مسجد سيدي مبارك، بغرب مدينة كفر الشيخ، والتي تضم 9 بلوكات مباني، عبارة عن دور أرضي به محلات وأربعة أدوار علوية عبارة عن شقق سكنية.

وبالمعاينة تبين انخفاض شديد لمعظم مداخل العمارات، وتنميلات وتساقط بعض بياض المحارة بالحوائط، وصدر قرار اللجنة بترميم ٩عمارات، وتعديل بعض المداخل المنخفضة ترميما هندسيا حسب أصول الصناعة، وذلك تحت إشراف هندسي، وبعد أخذ التراخيص اللازمة من الجهة وتأمين المارة والجيران طبقا لتكليفات المحافظ، على أن يتم اتخاذ الإجراءات وعمل اللازم خلال 15 يوما للصالح العام، وطبقا للقانون.