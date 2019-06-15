تمكنت مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، اليوم، من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، سبق اتهامه في 2 قضية "إيصال أمانة، تبديد"، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت التحريات، تلقيه تحويلات من أشخاص مختلفة من خارج البلاد من دول وجنسيات مختلفة على شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكي، واستبدالها الجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاءه ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقا للفحص المستندي 40 ألف دولار أمريكي.

أخطرت النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.