تناقش ورشة الزيتون، المجموعة القصصية "إعادة تدوير" للقاصة دينا عبد السلام، في السابعة من مساء بعد غد، الاثنين (17 يونيو)، بمشاركة الناقد والروائي جمال مقار، والناقد أسامة حداد، والروائي محمد إبراهيم طه، والروائي والسيناريست عمرو صلاح، وتديرها الكاتبة سمية التركي.

ودينا عبد السلام هي أستاذ مساعد للأدب الإنجليزي بجامعة الإسكندرية، ومخرجة أفلام مستقلة، صدر لها رواية "نص هجرة أبطالة 2012"، ولها عدد من الأفلام الروائية والتسجيلية التي حازت العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والدولية، منها فيلم ألف رحمة ونور (2014)، وفيلم كان وأخوتها (2016)، وفيلم مستكة وريحان (2017).