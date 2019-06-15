اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، تخصيص مساحة 523 م2، الواقعة بحوض البرية البحرية "نمرة 1"، بناحية قرية الربايعة التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم، لإقامة محطة رفع للصرف الصحي عليها، تبرع المواطنة فاطمة شعبان محمد إمبابي.

كما اعتمد تخصيص مساحة 375م لإقامة محطة رفع للصرف الصحي بحوض الشرقاوية ناحية قرية البكاتوش التابعة لمركز ومدينة قلين، تبرع المواطن رأفت مصطفي محمد علي.

وقرر تخصيص مساحة 378 م2، الواقعة بحوض الدماس بزمام جمعية البكاتوش، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، تبرع المواطن السيد عبد القادر حسن يعقوب، لإقامة محطة رفع صحي عليها.

وقدم محافظ كفر الشيخ خالص الشكر للمواطنين المتبرعين، مؤكداً تقديره لجهود المشاركة المجتمعية من أجل التنمية.