عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، عاملا، بـ"السجن عاما مع إيقاف التنفيذ"، لإدانته بهتك عرض طفلة في الزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل مندور، وعضوية المستشارين جابر المراغي ومحمد جمال ويحيى عادل، وأمانة سر أسعد النوبي ومحمد هاشم.

بداية القضية التى حملت الرقم 4958 لسنة 2018، كانت باتهام "سامح. ج" 19 عاما، عامل، بهتك عرض فتاة تبلغ من العمر17 عاما، بغير قوة، بإيهامها بالزواج منه، فسلمت نفسها له، فواقعها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تقابل مع زوج والدة المجني عليها، مقررا له بمواقعة المجني عليها، ورغبته في الزواج منها، فنشبت بينهما مشادة كلامية، وتم القبض عليه على إثرها، واتخذت الإجراءات القانونية إلى أن صدر القرار المتقدم.