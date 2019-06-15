الكلاب الضالة تعقر 23 طفلا خلال شهر بمطروح.. آخرهم ابن "أمين المحامين"

تعرض طفل، يدعى مهند ياسر محمد، لعقر كلب في أحد شوارع منطقة الروضة في مدينة مرسى مطروح، وكشف دفتر متابعة الطفل في مستشفى مطروح العام أن هذه الحالة هي رقم 23 خلال الشهر الجاري.

وقال ياسر محمد البشلاوى، أمين نقابة المحامين في مطروح، لـ"الوطن" ووالد الطفل، إن الكلاب الضالة تنتشر في الشوراع دون رقابة من المسؤولين وكانت النتيجة إصابة 23 طفلا بعقر كلاب خلال شهر واحد، موضحا أن منطقة عمارات الروضة ممتلئة بالكلاب الضالة ويتعرض المارة والأطفال للخطر.

وأضاف، "أطباء مستشفى مطروح عالجوا ابني، واعطوه المصل اللازم، ومازالت الحالة تحت الملاحظة والعلاج من خلال جرعات من الأدوية والحقن"، مطالبا بسرعة التدخل للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة في شوراع وأحياء مطروح.