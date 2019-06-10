عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع ممثلي بنك التنمية الأفريقي، لمناقشة المشروعات المهمة التي يجرى التعاون بشأنها بين الجانبين.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بأبورواش، والتى يتم تمويلها بقيمة 150 مليون دولار، وبلغت نسبة تنفيذها 11 %، ومشروع دراسة جدوى معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى بأبورواش، والذى يتم تمويله بمنحة لا ترد قيمتها 600 ألف دولار، وتم توقيع اتفاقية بشأن المشروع في مارس الماضي، وجارٍ استكمال الإجراءات.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تمت مناقشة آلية التعاون بين الوزارة والبنك فى المرحلة القادمة، حيث أبدى ممثلو بنك التنمية الأفريقى استعداد البنك للتعاون مع وزارة الإسكان فى دعم مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا في تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية، كما أبدوا اهتمام البنك بالمشاركة في المشروع القومى لصرف صحى القرى بمحافظات الصعيد، على أن تكون البداية في محافظة الأقصر، والتي يجرى حالياً إنهاء الإجراءات الخاصة بالاتفاقية المُقترحة بشأنها.