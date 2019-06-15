ضبط سيدة استولت على 300 ألف جنيه من أزهري في المنيا

ألقت أجهزة الأمن في المنيا، اليوم، القبض على سيدة استولت على مبلغ 300 ألف جنيه من مدرس بالأزهر، بزعم توظيف بعض أقاربه، وحاولت تلفيق تهمة له عندما طالبها برد المبلغ، حينما أخفت فرد خرطوش بأحشاء "ذكر بط" وأرسلته إليه، لتوريطه في قضية سلاح، لكن وحدة المباحث كشفت حيلتها.

كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مركز شرطة مطاي، برئاسة الرائد أحمد الصاوي، ومعاونة الأول الرائد حازم الحيني، بتوجيهات العقيد حمدي رفعت، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شمال المنيا، من ضبط سيدة "ن.م"، 33 عاما، استولت على مبلغ مالي يبلغ 300 ألف جنيه من مدرس أزهري بسمالوط يدعي "م.خ"، 52 عاما، بقصد توظيف بعض أقاربه، وذلك أثناء تدبيرها حيلة ماكرة، للتخلص منه لمطالبته لها برد المبلغ المالي، حيث وضعت سلاح ناري داخل "ذكر البط" الذي كان يحملة المدرس بقصد توريطه، إلا أن أجهزة الأمن اكتشفت حيلتها، وألقت القبض عليها، وتحرر محضرا بالواقعة، وجري إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.