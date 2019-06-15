أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن سعادته البالغة بالجولة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بلقاء المنتخب الوطني خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي اليوم، مؤكدًا أن السيسي وضع على جدول أعماله زيارة المنتخب الوطني بالرغم من المشاريع القومية الأخرى التي يفتتحها بين الحين والآخر من أجل تحفيز اللاعبين.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الدولة المصرية حريصة بكامل مؤسساتها على تقديم بطولة كأس الأمم الأفريقية بأبهى صورها، حيث يرى أن استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية يؤكد أن مصر بها منتخب وطني قوي وصناعة لكرة القدم.

وأوضح: "المنتخب الوطني مالوش توقعات، إحنا بعاد عن التوقعات، وده اللي اتعلمناه من الرياضة في مصر"، مهنئًا في الوقت ذاته للاعب محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بمناسبة عيد ميلاده، قائلًا: "كل سنة وأنت طيب يا فخر العرب، وفخر أفريقيا".