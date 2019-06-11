أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقائد القيادة المركزية الأمريكية، ورئيس الكونجرس اليهودي العالمي، واصفًا اللقاء بأنه كان في غاية الأهمية، مؤكدًا أن السيسي ناقش خلال لقائه بقائد القيادة المركزية الأمريكية عدد من القضايا الاستراتيجية التي تخص المنطقة العربية.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، اليوم الثلاثاء، أن تصريح السيسي خلال لقائه برئيس الكونجرس اليهودي العالمي وضع النقاط على الحروف، حيث قال السيسي إن ضمان حقوق الشعب الفلسطيني يفتح أفاقا جديدة للتنمية والاستقرار.

وذكر الإعلامي أن السيسي أكد في جميع المنتديات العالمية التي حضرها على أهمية إقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس وأن مصر لن تفرط في حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفًا: "المنطقة على شفا سخونة تصل للاشتعال، ولكن مصر هي الدولة الوحيدة التي تصعد صعود واضح وملموس".