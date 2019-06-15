طرحت شركة "نجوم ريكوردز"، أغنية جديدة للفنان رامي صبرى، بعنوان "حاول تنسانى"، وهي الأغنية الثانية من ألبومه الجديد "فارق معاك"، والذي سيتم طرحه في موسم الصيف الجاري.

و"حاول تنساني" من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل، ويتم طرحها عقب أغنية "انا بابا" التى تم طرحها أول أيام عيد الفطر، وتعاون فيها رامي صبري مع الشاعرة هالة علي، والملحن عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي.

وكان رامي صبري خضع لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمي Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney وRonan Keating وAngelina jolie وDrew Barrymore وCRAIG DAVID وDavid Haye.

يذكر أن آخر أغاني رامي صبري بعنوان "مبروك علينا"، وتم تصويرها في العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حداد، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان رامي صبري، ووزع الموسيقى والمكساج والماستر جلال الحمداوي.