يحيي المطرب رامي صبري، حفلًا غنائيًا غدًا السبت، داخل أكاديمية الفنون بالهرم، وذلك بعدما اتفق معه رئيس الأكاديمية الدكتور أشرف زكي، لتقديم حفل للطلبة ضمن حفلات أعياد شم النسيم، وقبل حلول شهر رمضان الكريم، وهو الحفل الذي يقدمه دون مقابل هو وفرقته الموسيقية.

ويقام الحفل في الأرض الجديدة بأكاديمية الفنون، بينما سيكتفي الحضور لطلبة أكاديمية الفنون فقط، بينما يبدأ الحفل في السابعة مساءً، ويقدم رامي من خلاله مجموعة من أغنياته الشهيرة والمعروفة.

ويعد رامي صبري، هو خريج أكاديمية الفنون وبالأخص معهد الموسيقي العربية، وعلى الجانب الأخر فقد انتهى رامي صبري من اختيار جميع أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه الصيف المقبل.