شريف مدكور: مكالمة محمد منير أشعرتني بشفائي تماما من السرطان

أبدى الإعلامي شريف مدكور، سعادته البالغة، بعد تلقيه مكالمة هاتفية من الفنان محمد منير، مؤخرًا، للاطمئنان على حالته الصحية، عقب إجرائه جراحة لاستئصال ورم سرطاني بالقولون، إذ قال: "أول ما اتصل بيا مصدقتش طبعا في البداية".

ووجه "مدكور"، خلال تقديمه أولى حلقات برنامج "4 شارع شريف"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، بعد إجراء العملية، الشكر والتقدير لـ"منير" على الهواء،: "الكينج اتصل بيا في رمضان بعد جلسة الكيماوي، وقال لي أنا محمد منير، ولم أصدق في البداية، ولكن بعد ذلك تأكدت أنه الكينج من خلال صوته".

وأشار إلى أنه فور تأكده من أن من يهاتفه هو منير، قام تلقائيًا من على السرير: "حسيت إني خفيت من الكيماوي، وإن كل حاجة بقت تمام عندي"، موضحًا أنه من عشاق محمد منير، ويتمنى أن يكون دائما متألقًا وفي أحسن أحواله.

واستطرد: "قعد يقولي كلام كتير حلو، وقال لي أنا بتكلم عشان أطَّمِن عليك".