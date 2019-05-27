أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتبرع الفنان محمد منير بمبلغ نصف مليون جنيه لمستشفى أورام أسوان.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "محمد منير يعطي مثلا وقدوة، لأنه تبرع بأجر أغنيته لمستشفى 57357، البالغ قيمته نصف مليون جنيه، لمستشفى أورام في أسوان"، لافتا إلى أن أجر محمد منير أكبر من ذلك بكثير.

وأوضح موسى أنه تحدث مع الفنان محمد منير عبر الهاتف، وأخبره بأنه طلب من محافظ أسوان التبرع لمستشفى الأورام، متابعا: "لفتة إنسانية من الكينج، الذي يعلم جيدا ظروف أسوان والوضع الصحي.. وما فعله رسالة للجميع، وأنا بشكر هذا الفنان العظيم، وأتمنى من باقي النجوم أن يفعلوا مثله".

وأردف موسى أنه تحدث عن الواقعة لأنها نُشرت في الإعلام، في حين أن الفنان محمد منير يفعل الخير بعيدا عن الإعلام.