أدى صباح اليوم ، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) امتحان الرياضيات التطبيقية فرع الاستاتيكا، بإجمالى عدد 117 ألفاً و331 طالباً وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

«التعليم»: ضبط 5 حالات غش باستخدام المحمول ونشر على «فيس بوك»

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول والنشر على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وذلك فى محافظة القاهرة «إدارة القاهرة الجديدة»، وفى قنا «إدارة نجع حمادى»، وفى كفر الشيخ «إدارة بيلا»، وفى القليوبية «إدارة طوخ»، وفى محافظة أسوان «إدارة أسوان التعليمية»، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما أدى الطلاب المكفوفون الامتحان أمس فى مادة الجغرافيا (ورقة أولى) بإجمالى عدد 192 طالباً وطالبة أمام 23 لجنة على مستوى الجمهورية، وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس (STEM) الامتحان أمس أيضاً فى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، بإجمالى عدد 365 طالباً وطالبة، وفى مقاييس المفاهيم باللغة الأجنبية الثانية بإجمالى عدد 365 طالباً وطالبة.

وتباينت آراء طلاب الثانوية العامة، بشأن امتحان مادة الرياضة التطبيقية «الاستاتيكا»، التى أدى طلاب القسم العلمى شعبة الرياضيات الامتحان فيها أمس، حيث أعرب عدد من الطلاب عن ارتياحهم لسهولة الأسئلة.

وشهدت مدرسة «خالد بن الوليد» بمدينة الغردقة، قيام إحدى الطالبات بإلقاء نفسها من الطابق الثانى، مما أدى إلى إصابتها بسحجات وجروح فى مختلف أنحاء الجسم، وتم نقلها إلى المستشفى العام.

وفى الغربية، تلقت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم إشارة بإصابة طالبة بحالة إغماء، داخل إحدى لجان الثانوية العامة بإدارة كفر الزيات التعليمية، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى كفر الزيات العام للعلاج، كما تم تحرير مذكرة بالواقعة، بما يحفظ للطالبة حقها فى إعادة الامتحان فى مادة «الاستاتيكا» بكامل الدرجات، ضمن امتحانات الدور الثانى.

واشتكى الطلاب بمحافظة القليوبية من طول الأسئلة وضيق الوقت، مشيرين إلى أن الامتحان تضمّن 18 سؤالاً، بعضها جاءت غير مباشرة، تتطلب وقتاً أطول للتفكير، وأجمع غالبية الطلاب بمدينة بنها على أن نسبة كبيرة من الأسئلة جاءت من كتاب الوزارة، وأن الأسئلة جاءت سهلة، لكنها تحتاج إلى التركيز.

وفى البحيرة، ارتسمت علامات الارتياح على وجوه عدد كبير من الطلاب، معربين عن سعادتهم لسهولة الامتحان، حيث جاءت الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط، وتضمّنت بعض الجزئيات للطالب المتميز، وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد سعد، إن غرفة متابعة الامتحانات رصدت غياب 190 طالباً وطالبة، ولم ترد إليها أى شكاوى بشأن صعوبة امتحان «الاستاتيكا».

وفى أسيوط، واصل «كنترول» الثانوية العامة أعمال تصحيح أوراق الإجابات للمواد التى أدى الطلاب الامتحان فيها، ويشمل محافظات المنيا والوادى الجديد وقنا والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى أسيوط.

وقالت منى محمود، طالبة، إن مادة الاستاتيكا جاءت عكس التوقعات فى معظم أسئلتها، حيث كان من المتوقع أن تكون معقدة: «الامتحان حلو ومباشر، ومافيهوش تعقيد عكس ما كنت متوقعة.

وأكدت سارة أحمد، أن امتحان الاستاتيكا جاء فى مستوى الجميع، لكنها لم تستطع الإجابة عن كل الأسئلة بشكل كامل، نظراً لضيق الوقت: «حلو ومافيهوش مشاكل».

فى سياق متصل، أدى 51887 ألف طالب بالقسم العلمى بالثانوية الأزهرية امتحانى الحديث والتفاضل والتكامل، أمس، حيث جاءت الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، دون رصد شكاوى عن خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، ولم ترصد أى مخالفات، حسب مصادر بقطاع المعاهد الأزهرية لـ«الوطن». فيما يؤدى اليوم 103 آلاف طالب بالقسم الأدبى مادة الجغرافيا للمبصرين فقط. وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 طالباً وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى.

طلاب الثانوية بعد خروجهم من الامتحانات تصوير - ماهر العطار