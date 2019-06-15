وسط إقبال متوسط، فتحت لجان الاقتراع أبوابها، اليوم ، أمام التجار لاختيار مجالس جديدة لإدارات الغرف التجارية فى المحافظات، رغم حسم عدد كبير منها بالتزكية، وانسحاب أعداد كبيرة من المرشحين، ما جعل المقاعد شبه محسومة فى عدد من الغرف، دون أن يخفف هذا من حدة المنافسة الدعائية بين المرشحين. وجرت انتخابات الغرف التجارية، اليوم ، فى 21 غرفة تجارية بمحافظات مصر، فيما حسمت 6 غرف معركتها الانتخابية بالتزكية، هى: الأقصر، الفيوم، القليوبية، البحيرة، الشرقية ومطروح.

المنافسة تشتد فى 9 محافظات بعد حسم 6 بالتزكية وسط مشاركة «الحرس القديم».. و«الخصومة» تسيطر على متنافسى الدقهلية

وتشهد الانتخابات مشاركة ما يعرف بـ«الحرس القديم» ومنهم أحمد الوكيل، إبراهيم العربى، محمد المصرى، محمد الفيومى، رجائى عبدالفتاح، عادل ناصر، أحمد الناظر، محمد أبوالقاسم، مجدى جاب الله، محمد الخشن، أسامة سلطان، فتحى مرسى، محمد الزينى، عبدالله قنديل وأحمد الرعب، فيما تحتدم المعركة فى غرف: الإسكندرية، القاهرة، سوهاج، الدقهلية، بورسعيد، كفر الشيخ، البحر الأحمر، المنوفية وشمال سيناء.

قبل ساعات من بدء الانتخابات فى سوهاج، اعتصم أعضاء قائمة «الشهبندر» فى مقر الغرفة التجارية، مساء أمس الأول، اعتراضاً على توكيلات أعضاء الجمعية العمومية لقائمة «العطاء مستمر»، فيما تدخلت قيادات أمنية لإقناع أعضاء القائمة المعتصمين بإنهاء احتجاجهم، بعدما تبينت سلامة التوكيلات قانونياً، وشهد محيط اللجان وجوداً مكثفاً لمندوبى المرشحين، بهدف تسهيل تصويت أنصارهم، مع انتشار أمنى غير مسبوق.

وتنافس 14 مرشحاً من قائمتى «الأيادى البيضاء» و«شباب التجار» على 7 مقاعد فى الغرفة التجارية بالمنيا، التى تضم 3 لجان للتصويت، وانتهت انتخابات الغرفة التجارية فى الفيوم بفوز مجدى طه جاب الله، برئاسة الغرفة، وقائمته المكونة من 7 أعضاء بالتزكية.

فى الدقهلية، سيطرت الخصومة القضائية بين قائمة «عطاء بلا حدود»، التى تولت إدارة الغرفة لفترتين سابقتين، وقائمة «التطوير»، الساعية لانتزاع مقاعد مجلس الإدارة، على أجواء الانتخابات، وسط إقبال يتراوح بين متوسط وضعيف فى 6 لجان بمراكز المنصورة وميت غمر والسنبلاوين وطلخا ومنية النصر.

وقال إبراهيم رفعت حسيب، أحد المرشحين: «نستعد للطعن على النتيجة، حتى لو فازت قائمتنا، نظراً لعدم تنقية كشوف الناخبين من المتوفين»، مشيراً إلى وجود إقبال على شُعب بعينها، هى المخابز، والبقالين، وجمعيتى، بينما كان الإقبال ضعيفاً فى باقى المراكز، باستثناء لجنة السنبلاوين، التى شهدت إقبالاً لتأييد رئيس الغرفة السابق، ومنية النصر لتأييد أحد المرشحين.

وسادت حالة من الهرج فى محيط لجنة انتخابات الغرف التجارية فى منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، بعد انهيار سور «بلكونة» فى عقار قديم على المارة، ما أسفر عن إصابة شخصين، بينما أسرع أنصار المرشحين للمساعدة فى إنقاذ المصابين، قبل أن تنقلهما سيارة إسعاف إلى المستشفى الأميرى الجامعى.

وشهدت انتخابات الإسكندرية منافسة شرسة لاختيار 9 أعضاء من 16 مرشحاً، بعد انسحاب 3 آخرين فى اللحظات الأخيرة، فيما ردد أنصار المرشحين هتافات دعائية لحث الناخبين على التصويت لهم، وتجمع مؤيدو قائمة «تواصل وعطاء»، أمام اللجان بسترات صفراء مميزة، وسط هتافات من جانبهم لتأييد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذى أدلى بصوته فور فتح باب التصويت فى الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

وتنافس 15 مرشحاً على 7 مقاعد فى مجلس إدارة الغرفة التجارية بقنا، مع انتشار مكثف للدعاية الانتخابية، وشهدت لجنتا انتخابات الغرفة التجارية فى الوادى الجديد إقبالاً ملحوظاً من التجار، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يتنافس 11 مرشحاً فقط، بعد انسحاب 3 مرشحين، وساد الهدوء أجواء الانتخابات فى بنى سويف، حيث يتنافس 15 مرشحاً على مقاعد مجلس الإدارة، وحُسمت النتيجة بالتزكية لصالح 8 أعضاء فى محافظة الشرقية.

وجرت الانتخابات بالمنوفية فى هدوء تام بعد انسحاب 11 مرشحاً، لتصبح النتيجة شبه محسومة لقائمة المهندس محمد الخشن، بعدما أسفرت سلسلة لقاءاته مع عدد من المنافسين عن إعلانهم الانسحاب لصالح قائمته، مقابل الحصول على مقعدى التعيين فى مجلس الإدارة، بالإضافة لمواقع أخرى مساعدة فى الشُّعب المختلفة.

وجرت الانتخابات فى أسيوط بين 10 مرشحين، بينهم 8 من قائمة رئيس الغرفة الحالى عمرو أبوالعيون، وشهدت انتخابات الغرفة التجارية فى كفر الشيخ إقبالاً متوسطاً من الناخبين، فيما يخوض السباق الانتخابى 19 مرشحاً، وسادت حالة من الفوضى أمام مقر الغرفة التجارية فى شمال سيناء، بسبب سوء التنظيم، رغم ضعف الإقبال من الناخبين، مع انتشار الصبية الداعمين للمرشحين داخل سرادق التصويت.