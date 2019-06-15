قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لمعسكر منتخب مصر في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، جاءت كرسالة دعم وتشجيع لكل أعضاء المنتخب، مضيفًا أن هناك مسؤولية تقع على اتحاد الكرة المصري واللاعبين والمدير الفني للمنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أنه يجب على منتخب مصر تقديم عرض جيد في بطولة كأس الأمم الأفريقية يليق بتاريخ الكرة المصرية وتاريخ مصر، وأن البطولة للمرة الأولى التي يّلعب بها 24 فريقًا، كما نجحت مصر في استضافة البطولة.

وأشار متحدث الرئاسة، إلى أن زيارة السيسي أعطت دعم ودفعة معنوية للاعبين والجهاز الفني بأن يبذلوا أقصى ما عندهم لإسعاد الجماهير، كما تم تجهيز الاستادات التي ستستضيف البطولة على أعلى مستوى والمعايير التي حددتها الفيفا والكاف، سواء من العشب والنجيلة والنقل التليفزيوني والتصوير، وكذلك نوعية الإضاءة، حيث تم تغيير نوعية الإضاءة لتواكب الحديثة التي فرضها الفيفا.