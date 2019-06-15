استقبل مستشفى الحميات بالمنصورة 8 حالات لمصابين بعقر كلاب بمنطقتي الحسينية والجلاء في مدينة المنصورة.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جرى عمل اللازم للحالات لدى وصولها إلى المستشفى وتوفير المصل العلاجي.

وأوضح مصدر طبي بمديرية الصحة في الدقهلية، إن المصابين هم، "أحمد.خ.ا"، 5 سنوات، أصيب بجروح متعددة قطعية بالوجه، وجرح قطعي في أصابع اليد اليسرى، مقيم أمام مدرسة الزراعة، و"أحمد.خ.ج"، 4 سنوات، بجروح متعددة في الظهر، مقيم بشارع السلخانة، و"هاني.ن.ا"، 12 سنة، بجروح غائرة متعددة بالساعد الأيسر، من شارع السلخانة، و"أيتن.م.أ"، 3 أعوام ونصف، مصابة بجرح قطعي غائز بالساعد الأيمن مقيم بشارع أبو شعيشع.

وأضاف، كما أصيب، "أحمد.س.ف"، 13 سنة، بجرح قطعي متهتك في الفخذ الأيسر، مقيم بشارع أبوالسعود، و"أحمد.ع.م"، 15 سنة، بجرح غائر قطعي باليد اليمنى مقيم بشارع أبوشعيشع، و"أحمد.أ.ح"، 54 سنة، بجرح قطعي متهتك بالكوع الأيسر ومقيم بشارع الإمام أحمد، و"أبانوب.ع.ع"، 7 سنوات، بجرح غائز بالظهر وآخر فائز باليد اليُمنى من الحسينية.

من جانبه، نفى الدكتور عبدالمنعم المنجي، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، ما تردد على لسان بعض الأهالي عن وجود ذئب في مدينة المنصورة، قائلا، "لا يوجد ذئب مطلقا، ويوجد كلب واحد فقط شرس في منطقة الجلاء بناء على أقوال الأهالي وجار العثور عليه".

وأضاف المنجي، في تصريح صحفي، أنهم أعدموا 65 كلبا ضالا باستخدام 15 طلقة خرطوش و25 جراما من مادة "الإستركنين" السامة، خلال حملات مكافحة الكلاب الضالة خلال الفترة من 9 - 13 يونيو المقبل.