قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخط الثالث لمترو الأنفاق يقطع المسافة بين العتبة لمحطة نادي الشمس في 15 إلى 17 دقيقة فقط، بينما هذه المسافة بالسيارات تأخذ وقتًا طويلًا، مضيفًا: "ده أنت عشان تروح المسافة دي بالعربية، لو خرجت مثلا بس من شارع الجيش أو الجمهورية وتبدأ تتحرك من مكانك هتاخد نص ساعة وأنت لسه واقف".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن المترو يوفر الوقت والراحة، ويستطيع الشخص أن يصل من آخر مصر الجديدة إلى وسط البلد في ربع ساعة فقط، مناشدًا المواطنين: "وفروا عربياتكم، قضوا مشواريكم وارجعوا زي ما الناس كلها خارج مصر ما بتعمل، محدش في العالم كله بيستخدم العربيات قدنا".

واستطرد: "لو حد تحت بيته مترو، يركبه ويسيب العربية، ده أرخص مليون مرة من العربيات، كفاية هتبقى قاعد مستريح وراكب عربية مكيفة وهتنزل في محطة مكيفة، لو تحب تقرأ جورنال اقرأ، ولا فيه زحمة، ولا إشارات مرور، ولا خنقة، وفروا فلوسكم وريحوا دماغكم".